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23.02.2021  17:19   

Игорь Терехов: Сегодня мы даем старт возрождению ФК «Металлист»

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил сегодня, 23 февраля 2021 года, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.


//city.kharkov.ua
В городе Харькове начался процесс возрождения футбольной команды «Металлист».
 
Об этом на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
По его словам, в течение последней недели в этом направлении вместе с Александром Ярославским велась активная работа.
 
«Сегодня мы даем старт возрождению ФК «Металлист». Вся инфраструктура для такого шага есть, футбольная база есть, футбольные поля тоже будем приводить в порядок. Думаю, уже вскоре мы юридически вернем этому клубу название «Металлист». В общем, работаем над тем, чтобы в Харькове снова была топ-команда!» - отметил Игорь Терехов.
 
Также он сообщил, что в ближайшее время вместе с Александром Ярославским расскажет о возрождении «Металлиста» более подробно.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, металлист, харьков
 
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