23.02.2021 17:19

Игорь Терехов: Сегодня мы даем старт возрождению ФК «Металлист»

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил сегодня, 23 февраля 2021 года, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



//city.kharkov.ua

В городе Харькове начался процесс возрождения футбольной команды «Металлист».

Об этом на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, в течение последней недели в этом направлении вместе с Александром Ярославским велась активная работа.

«Сегодня мы даем старт возрождению ФК «Металлист». Вся инфраструктура для такого шага есть, футбольная база есть, футбольные поля тоже будем приводить в порядок. Думаю, уже вскоре мы юридически вернем этому клубу название «Металлист». В общем, работаем над тем, чтобы в Харькове снова была топ-команда!» - отметил Игорь Терехов.

Также он сообщил, что в ближайшее время вместе с Александром Ярославским расскажет о возрождении «Металлиста» более подробно.