23.02.2021 10:41

Геннадию Кернесу установят мемориальную доску

Заседание городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды состоялось сегодня, 23 февраля, в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Его провел первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак.

Члены комиссии рассмотрели два вопроса по установлению мемориальных досок. Одну из них установят Геннадию Кернесу - Харьковскому городскому голове в 2010-2020 гг., кавалеру ордена «За заслуги» III степени и ордена «Патріот Вітчизни». Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7).

Как сообщил Александр Новак, памятный знак бывшему городскому голове откроют за внебюджетные средства.



Напомним, что также Геннадию Кернесу планируется присвоить звание Почетный гражданин города Харькова.

Также комиссия приняла решение увековечить память доктора химических наук, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, первого проректора Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Юрия Холина. Ему планируют установить мемориальную доску на фасаде здания школы №136 (ул. Большая Панасовская, 39), которую закончил ученый.

Отметим, что Юрий Холин – автор более 300 научных и научно-методических работ, основал новое научное направление – количественный физико-химический анализ комплексообразования на поверхности функционализированных гибридных материалов. Под его руководством было защищено шесть кандидатских диссертаций, одна докторская и диссертация на степень доктора философии (Бразилия).