20.02.2021 20:44

Игорь Терехов: Мы не дадим строить высотки в ущерб интересам харьковчан

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 20 февраля 2021 года, встретился с жителями домов по пер. Отакара Яроша, №12-а и по ул. Клинской, 1, которые не согласны со строительством рядом с их домами нескольких высоток.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов выслушал жалобы харьковчан относительно строительства нескольких высоток с нарушением строительных норм и получил заявления с коллективным обращением на его имя от 264 харьковчан.

«Здесь у нас детская площадка, заезд в паркинг, между нашими домами хотят построить еще три многоэтажки. Мы понимаем, что это нарушение всех строительных норм. Нам бы хотелось, чтобы городская власть помогла нам решить этот вопрос. У многих людей окна выходят исключительно во двор. Будем жить как в коробках», - рассказал местный житель Александр Смоленчук.

Как сообщил Дмитрий Антоненко - местный житель и адвокат инициативной группы людей, которая обратилась к городской власти, на этом земельном участке собирается строить несколько многоэтажных домов одна из турецких строительных компаний. Один из домов будет выше 16 этажей. По словам адвоката, это строительство приведет к нарушению основных требований градостроительной деятельности, норм и правил с учетом уже существующей застройки, а также геологических и топографических условий. Кроме того, строительство может навредить и перегрузить систему инженерных коммуникаций и социальную инфраструктуру микрорайона.

В свою очередь Игорь Терехов осмотрел площадку под застройку, ознакомился с ситуацией, в которой оказались харьковчане, и заверил, что он на их стороне и поможет решить проблему. «У проблемы есть три аспекта: технический, моральный и юридический. Я это понимаю и не дам этой фирме здесь строиться. В первую очередь должны быть учтены интересы харьковчан», - подчеркнул секретарь горсовета.