20.02.2021 18:52

Игорь Терехов встретился с жителями Основянского района

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 20 февраля 2021 года, провел несколько выездных встреч с жителями Основянского района.



//city.kharkov.ua

В течение нескольких часов Игорь Терехов общался с жителями домов по ул. Достоевского, 2-5, 3-а, ул. Самолетной, 1, 11, 15, 18, пр. Гагарина, 316-в, ул. Кутаисской (частный сектор поселка Жихарь) и др. Обращения харьковчан преимущественно касались решения жилищно-коммунальных вопросов: ремонта лифтов, подъездов, кровли и внутриквартальных дорог, а также благоустройства придомовой территории. Сразу же на месте соответствующие поручения были даны директорам профильных департаментов и коммунальных предприятий.

Кроме того, в рамках рабочей поездки по району Игорь Терехов посетил школу №48, во дворе которой жители поселка Жихарь попросили обновить спортивный стадион. По словам Игоря Терехова, работы по реконструкции этой спортивной локации проведут уже в этом году. В планах - оборудовать футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, поставить столы для армрестлинга и обновить площадку для стрит-воркаута. Также по просьбе жителей микрорайона бывшую библиотеку на ул. Кутаисской, 42 переоборудуют в большой спортивный зал.

Кроме того, новое место для отдыха горожан появится на пустыре по ул. Самолетной, 11. Как отметил Игорь Терехов, локация будет многофункциональной и будет отвечать требованиям всех возрастных групп жителей.

«На этом месте появятся детская и спортивная площадки, а также будет «спокойная» зона со скамейками, где можно отдохнуть. Будет место и для прогулок молодых родителей с колясками. Поставим альпийские горки, высадим цветы. Будет зелено и уютно. Все необходимые тендерные процедуры мы уже провели, соответствующее финансирование выделили. Ждем только благоприятных погодных условий, чтобы начать работу», - сказал Игорь Терехов.

После встречи он подчеркнул, что благоустройство спальных районов города сейчас является первостепенной задачей для городской власти. Масштабные работы в Основянском районе начнутся уже весной.