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19.02.2021  08:07   

Льготный проезд для детей и ремонт дорог: Игорь Терехов встретился с харьковчанами

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 18 февраля провел встречу с жителями разных районов Харькова.


// city.kharkov.ua

Обращения харьковчан касались ремонта дорог, домов, оказания материальной помощи на лечение, а также решения ряда жилищных и социальных проблем.

Родители учащихся школы №81 попросили установить светофор на переходе в районе учебного учреждения, а жители микрорайона Сортировка – предусмотреть для их детей льготный проезд в автобусах. Дело в том, что учащиеся школ №69 и 171 не могут доехать до учебных учреждений на электротранспорте, который там не курсирует, и, соответственно, воспользоваться льготным единым билетом «E-ticket». Игорь Терехов поручил разобраться в этой ситуации. 

Также на приеме шла речь о капитальном ремонте ул. Третьей. Проезжая часть длиной 500 м – единственный въезд во дворы. Поскольку рядом находится крупное предприятие, по улице постоянно ездят грузовые автомобили. Поэтому было решено сделать проект реновации и по возможности ограничить проезд фур. 



Жители ул. Рылеева обратились к секретарю городского совета с просьбой  открыть пешеходный мост над путями железнодорожного вокзала. Игорь Терехов поручил направить соответствующее письмо в управление Регионального филиала «Южная железная дорога». 



Также Игорь Терехов встретился с жильцами одной из секций новостроя по ул. Родниковой, который пока не ввели в эксплуатацию. Секретарь горсовета пообещал разобраться в ситуации и ускорить процесс. 



После встречи Игорь Терехов отметил, что все обращения взяты в работу. Часть ремонтных работ будет выполнена в этом году, часть - в следующем.

«Очень много людей обращаются по разным вопросам, которые, в основном, касаются жилищно-коммунального хозяйства, оказания материальной помощи. Мы помогаем людям. Здесь присутствовали директора департаментов. Все вопросы взяты в работу, и намечены конкретные сроки исполнения. Есть обращения, которые мы выполним в этом году, но есть те, которые не вошли в титул этого года. Выделить средства на капитальный ремонт дороги или нескольких дорог, которые просят люди, невозможно, поэтому мы в этом году сделаем проектно-сметную документацию, утвердим ее и уже в следующем году при формировании бюджета учтем все просьбы и выполним работы»,  - отметил Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, встреча, харьков, личный прием
 
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