18.02.2021 17:19

Игорь Терехов: Кредиты помогают Харькову развиваться

Привлечение городом заемных средств для реализации инфраструктурных проектов необходимо в условиях рыночной экономики.



//city.kharkov.ua

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.заявил в интервью в рамках проекта «ЧЕСНО. Громади».

По его словам, Харьков имеет один из самых устойчивых кредитных рейтингов среди городов Украины.

«Лишним доказательством этому является то, что мы имеем огромный портфель кредитов от разных банков, начиная от Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ... Никто бы нам не дал 320 миллионов евро на строительство и обновление подвижного состава метро и достройку депо, если бы было хоть на йоту сомнение, что мы не сможем погасить эти кредиты. Любой экономически сильный и мощный мегаполис в мире всегда работает с кредитами», - сказал Игорь Терехов.

Он отметил, что привлечение кредитных средств для реализации инфраструктурных проектов дает городу мультипликативный эффект. По его словам, такие проекты имеют добавленную стоимость - строительство, создание новых систем и рабочих мест. Все это положительно влияет на имидж Харькова и способствует его всестороннему развитию.