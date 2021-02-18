18.02.2021 15:19

Игорь Терехов: Город готов выплачивать дотации перевозчикам, чтобы не повышать тарифы на проезд

В случае необходимости коммунальным перевозчикам будут выплачивать дотации из городского бюджета, чтобы стоимость проезда в городском общественном транспорте осталась неизменной.



//city.kharkov.ua

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил в интервью в рамках проекта «ЧЕСНО. Громади». По его словам, в Харькове из городского бюджета продолжат дотировать общественный электротранспорт, чтобы избежать повышения стоимости проезда для харьковчан.

«Я не буду повышать цены ни на метрополитен, ни на проезд в транспорте. Это моя позиция. В случае необходимости будем дотировать из городского бюджета», - сказал Игорь Терехов.

Он также отметил, что городская власть продолжит активно работать над обновлением подвижного состава общественного транспорта. В первую очередь восстановят троллейбусный парк (так, к середине 2021 года он пополнится 156 троллейбусами). Вторым на очереди станет обновление городского парка трамваев, которые будут производиться на базе «Экополиса ХТЗ».

«В дальнейшем мы обновим весь трамвайный парк за несколько лет харьковским трамваем. Это супертрамвай, который будет стоить намного дешевле импортного. В следующем году планируем начать производство. Подчеркиваю, не дадим никакому другому городу их покупать, пока не обновим все у себя», - сказал Игорь Терехов.