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18.02.2021  14:18   

Игорь Терехов: Мэр не должен быть политиком

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов заявил в интервью в рамках проекта «ЧЕСНО. Громади».


//city.kharkov.ua
По его словам, городской голова должен построить конфигурацию со всеми политическими силами в городском совете. Избранный мэр должен быть объединяющей силой, человеком, который способен договариваться ради города. 
 
«У такого мэра все получается. Никто не говорит, что это легко. А если человек пришел на должность мэра и не понимает, куда он пришел, или хочет привнести в город политику, то такой мэр будет принадлежать к одной из политических сил, которая будет в конфронтации с другой политической силой. Возникнет конфликт, из которого ничего хорошего не получится, а в конце пострадают жители города. Никогда в жизни умный мэр не будет политиком, мэр - это хозяйственник», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Также он отметил, что заинтересован, чтобы местные выборы прошли как можно раньше и без инсинуаций. По словам секретаря горсовета, второй тур на выборах мэра нужен в том случае, если разрыв за кандидатов составляет 1-3%.
 
«Если разрыв всего 100 голосов, то, может, и нужен второй тур, а если разрыв 10-15%, то о каком втором туре может идти речь, ведь это тоже расходы. Думаю, должна быть градация», - ответил на вопрос о целесообразности второго тура в небольших городах Игорь Терехов. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, мэр и политика, харьков, хозяйственник
 
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