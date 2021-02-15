15.02.2021 17:12

Игорь Терехов: Мы отдадим деньги на здравоохранение, а специалисты - туда, где в них есть потребность

Депутаты фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков!» в Харьковском городском совете планируют отказаться от компенсации расходов, связанных с депутатской деятельностью, и направить средства на развитие системы здравоохранения.



//city.kharkov.ua

Как сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, соответствующее заявление депутаты сделают на предстоящей сессии горсовета.

«Все депутаты нашей фракции одобрили мое предложение поддержать систему медицины. Мы отдадим деньги на здравоохранение, а специалисты, консультируясь с нами, будут направлять средства именно туда, где в них, на данный момент, есть потребность», – сообщил Игорь Терехов.

Отметим, что, согласно законодательству, депутат на время сессий, заседаний постоянных комиссий, а также для осуществления в рабочее время депутатских полномочий и в других предусмотренных законом случаях освобождается от исполнения производственных или служебных обязанностей с возмещением ему среднего заработка по основному месту работы или других расходов, связанных с депутатской деятельностью, за счет городского бюджета.

Согласно решению сессии Харьковского городского совета, депутатам горсовета компенсируют расходы, связанные с депутатской деятельностью, в виде ежемесячных выплат в размере одной минимальной зарплаты.