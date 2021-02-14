14.02.2021 16:36

Игорь Терехов встретился с жителями Киевского района (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов провел 14 февраля несколько встреч с жителями Киевского района, на которых обсуждались жилищно-коммунальные проблемы, волнующие горожан.



// city.kharkov.ua

В течение нескольких часов он общался с жителями домов на ул. Гвардейцев Широнинцев, 125, ул. Натальи Ужвий, 86-90, ул. Валентиновской, 3, ул. Барабашова, 38, 38-а, ул. Шевченко, 333, 335, 337.

Харьковчане просили оказать помощь в ремонте подъездов, благоустройстве придомовой территории, установке тепловых счетчиков. Сразу же на месте соответствующие поручения были сделаны директорам профильных департаментов и коммунальных предприятий.

«Мы многие работы уже планируем на весну. Это будет комплексное благоустройство дворов, с современными благоустроенными локациями, зонами для отдыха детей и взрослых. Также отремонтируем тротуары, кровли домов и подъезды с заменой старых окон на современные. Многие горожане просили сегодня установить общедомовые приборы учета тепловой энергии, и мы выполним все эти просьбы», - отметил Игорь Терехов.