Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов провел 14 февраля несколько встреч с жителями Киевского района, на которых обсуждались жилищно-коммунальные проблемы, волнующие горожан.
В течение нескольких часов он общался с жителями домов на ул. Гвардейцев Широнинцев, 125, ул. Натальи Ужвий, 86-90, ул. Валентиновской, 3, ул. Барабашова, 38, 38-а, ул. Шевченко, 333, 335, 337.
Харьковчане просили оказать помощь в ремонте подъездов, благоустройстве придомовой территории, установке тепловых счетчиков. Сразу же на месте соответствующие поручения были сделаны директорам профильных департаментов и коммунальных предприятий.
«Мы многие работы уже планируем на весну. Это будет комплексное благоустройство дворов, с современными благоустроенными локациями, зонами для отдыха детей и взрослых. Также отремонтируем тротуары, кровли домов и подъезды с заменой старых окон на современные. Многие горожане просили сегодня установить общедомовые приборы учета тепловой энергии, и мы выполним все эти просьбы», - отметил Игорь Терехов.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Особенно будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения.
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