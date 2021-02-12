Главная Новости Власть Игорь Терехов наградил учителей, победивших в городском конкурсе «Учитель года - 2021» (ФОТО)
12.02.2021  17:49   

Игорь Терехов наградил учителей, победивших в городском конкурсе «Учитель года - 2021» (ФОТО)

Церемония награждения победителей и лауреатов городского конкурса «Учитель года - 2021» состоялась сегодня, 12 февраля 2021 года, в Харьковском дворце детского и юношеского творчества.


//city.kharkov.ua
В этом году конкурс проводился в четырех номинациях: «Руководитель учебного учреждения», «Украинский язык и литература», «Математика» и «Трудовое обучение».
 
В городском этапе конкурса приняли участие 36 педагогов, которые в шести испытаниях продемонстрировали свои профессиональные способности и новаторские методики обучения. В итоге, победителями в номинациях стали:
 
- «Руководитель учебного заведения» - директор Харьковской общеобразовательной школы №5 Екатерина Ткачева и директор Харьковской гимназии №23 Ирина Голубничая;
 
- «Украинский язык и литература» - учитель Харьковской общеобразовательной школы №3 Диана Полищук и учитель гимназии №6 «Мариинская гимназия» Юлия Янченко;
 
- «Математика» - учитель Харьковской гимназии №46 имени М. В. Ломоносова Инна Золотарева;
 
- «Трудовое обучение» - учитель Харьковской общеобразовательной школы №157 Татьяна Коваленко.
 
Еще семь педагогов, занявших вторые и третьи места, стали лауреатами конкурса.
 
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов вручил победителям и лауреатам Благодарности городского головы и сертификаты на получение ежемесячной премии в течение года в размере 10 тыс. грн и 3 тыс. грн соответственно.
 
«Благодарю вас за очень нелегкий труд и тот багаж знаний, который вы передаете нашим детям. Мы высоко ценим ваш профессионализм, терпение и умение донести сложные вещи простым языком. Образование города Харькова - в надежных руках!» - отметил Игорь Терехов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, награждение, харьков, учитель года - 2021
 
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