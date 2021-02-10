10.02.2021 18:12

Игорь Терехов: Предприниматели должны убирать снег возле своих торговых точек

В районах активизируют работу с предпринимателями, которые не убирают снег на закрепленных за ними территориях, и будут выносить соответствующие протоколы на рассмотрение административных комиссий.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 10 февраля 2021 года, на заседании исполнительного комитета горсовета заявил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он напомнил, что согласно правилам благоустройства, наводить порядок на закрепленной территории должен балансодержатель объекта, однако многие субъекты предпринимательской деятельности этих правил не выполняют.

Он также отметил, что нередко предприниматели если и убирают снег, то делают это некачественно.

«Бывают ситуации, что наши коммунальщики, казалось бы, почистили дорогу от снега, а она опять в снегу. А все потому, что некоторые предприниматели, убирая свою территорию, выбрасывают снег на проезжую часть. Такого быть не должно, и районные власти должны за этим следить», - заявил Игорь Терехов.

Особое внимание он попросил уделить расчистке снега на парковках возле рынков, супермаркетов и торговых центров. По его словам, эти террритории практически не убирают. Игорь Терехов также подчеркнул, что снег необходимо убирать одинаково качественно как в центральной части города, так и в спальных районах Харькова.