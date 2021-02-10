Игорь Терехов провел встречу с жителями Харькова (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 10 февраля 2021 года, провел встречу с жителями города Харькова, которые обратились к нему с личными вопросами.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Ночью без существенных осадков. Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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