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10.02.2021  16:49   

Игорь Терехов провел встречу с жителями Харькова (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 10 февраля 2021 года, провел встречу с жителями города Харькова, которые обратились к нему с личными вопросами.


//city.kharkov.ua
Они просили оказать содействие в ремонте дорог и тротуаров, подъездов, инженерных коммуникаций, в благоустройстве придомовых территорий, а также о выделении материальной помощи на дорогостоящее лечение.
 
Так, по просьбам харьковчан будут отремонтированы подъезды в домах по ул. Гвардейцев Широнинцев, 53-а, ул. Ощепкова, 8, пр. Победы, 70, пр. Тракторостроителей, 158-а, ул. Дружбы Народов, 202 и по ряду других адресов. Также запланирован ремонт участков проезжей части или внутриквартальных дорог на ул. Танкопия, ул. Натальи Ужвий, пр. Тракторостроителей и др.
 
Кроме того, ряду харьковчан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, городская власть окажет всестороннюю поддержку.
 
«Все вопросы, с которыми к нам обращаются жители города, должны быть отработаны максимально. Подавляющее большинство этих проблем мы можем решить еще в этом году, а более сложные вопросы перенесем на следующий», - отметил Игорь Терехов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, встреча, харьков
 
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