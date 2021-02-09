09.02.2021 15:49

Подписан инициированный Игорем Тереховым Меморандум о неповышении тарифов

Правительство подписало с местными советами Меморандум о неповышении тарифов на отопление и горячую воду на период отопительного сезона 2020-2021 годов.



//city.kharkov.ua

*Правительство подписало с местной властью меморандум о неповышении тарифов

Документ подписан между Кабинетом Министров, Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ГК «Нафтогаз Украины» и органами местного самоуправления.

От имени мэров украинских городов документ подписал председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко.

Как отметил вице-мэр, основная цель документа, чтобы тарифы, которые действуют сейчас в сфере ЖКХ, не поднимались, чтобы они оставались на прежнем уровне, как и обещал исполняющий обязанности Харьковского гоордского головы Игорь Терехов.

«С инициативой не повышать тарифы на тепло на время отопительного сезона ранее от города Харькова выступил Игорь Терехов, и сегодня он поддержал принятие этого документа.

Теперь для жителей всех украинских городов, в том числе для харьковчан, тарифы на тепло и горячую воду подниматься не будут», - сообщил заместитель городского головы.

По его словам, меморандум должен обеспечить стабильное прохождение нынешнего отопительного сезона.

Документ предусматривает, что предприятия теплоснабжения, в частности, КП «Харьковские тепловые сети», гарантированно смогут получать газ для производства тепла и поставки его в дома харьковчан на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов.

Для предприятия предусмотрены рассрочка платы за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

В правительстве гарантируют, что вопрос компенсации не будет перекладываться на органы местного самоуправления.