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09.02.2021  15:49   

Подписан инициированный Игорем Тереховым Меморандум о неповышении тарифов

Правительство подписало с местными советами Меморандум о неповышении тарифов на отопление и горячую воду на период отопительного сезона 2020-2021 годов.


//city.kharkov.ua
*Правительство подписало с местной властью меморандум о неповышении тарифов
 
Документ подписан между Кабинетом Министров, Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ГК «Нафтогаз Украины» и органами местного самоуправления. 
 
От имени мэров украинских городов документ подписал председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.
 
Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил журналистам заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко.
 
Как отметил вице-мэр, основная цель документа, чтобы тарифы, которые действуют сейчас в сфере ЖКХ, не поднимались, чтобы они оставались на прежнем уровне, как и обещал исполняющий обязанности Харьковского гоордского головы Игорь Терехов.
 
«С инициативой не повышать тарифы на тепло на время отопительного сезона ранее от города Харькова выступил Игорь Терехов, и сегодня он поддержал принятие этого документа.
 
Теперь для жителей всех украинских городов, в том числе для харьковчан, тарифы на тепло и горячую воду подниматься не будут», - сообщил заместитель городского головы.
 
По его словам, меморандум должен обеспечить стабильное прохождение нынешнего отопительного сезона.
 
Документ предусматривает, что предприятия теплоснабжения, в частности, КП «Харьковские тепловые сети», гарантированно смогут получать газ для производства тепла и поставки его в дома харьковчан на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов.
 
Для предприятия предусмотрены рассрочка платы за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.
 
В правительстве гарантируют, что вопрос компенсации не будет перекладываться на органы местного самоуправления.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, меморандум о неповышении тарифов, харьков
 
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