09.02.2021 12:53

Игорь Терехов: Город поможет жильцам, пострадавшим от пожара на проспекте Гагарина

Город обеспечит питанием и временным жильем всех жителей, квартиры которых пострадали в результате пожара в 14-этажном доме по пр. Гагарина, 165/2.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 9 февраля, заявил журналистам секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Он сообщил, что спасателям удалось эвакуировать 35 человек, один мужчина погиб. Возгорание произошло в квартире на 11-м этаже, в результате чего фактически весь этаж выгорел.

«В квартире на 11-м этаже случился хлопок, произошло сильное возгорание. Температура была настолько высокой, что у наших спасателей даже плавились шлемы», - отметил Игорь Терехов.



По его словам, всех пострадавших, которые нуждаются в жилье, поселят в коммунальную гостиницу «Аэропорт», где их обеспечат всем необходимым. Кроме того, дом сейчас отключен от электричества, жильцы не могут себе приготовить ни еду, ни горячие напитки. Поэтому жильцы, которые остаются в своих квартирах, получат горячее питание.

Игорь Терехов также сообщил, что город поможет жителям восстановить жилье. Работники КП «Жилкомсервис» уже оценивают состояние квартир, пострадавших как во время пожара, так и в результате его тушения. Уже начались замеры окон и дверей, которые будут заменены в первую очередь. Подачу электричества в квартирах на нижних и верхних этажах по временной схеме восстановят ближе к вечеру.