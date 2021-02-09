09.02.2021 11:44

Игорь Терехов о ликвидации последствий пожара на Гагарина: Своих не бросаем

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терезов рассказал, какая помощь будет оказана жильцам дома по проспекту Гагарина, 165/2, пострадавших во время пожара.



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Об этом Игорь Терехов сообщил в своем телеграм-канале.

«Был в доме, где сегодня ночью произошел пожар.



Предварительная причина: в квартире на 11 этаже жил молодой парень, как утверждают соседи – неблагополучный. Ночью в его квартире слышали хлопок, после чего и загорелось. МЧС разбирается.

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Что касается жителей подъезда. Поскольку дом пока обесточен – все желающие будут обеспечены временным жильем и питанием. Те, кто решит остаться в своих квартирах, также будут с горячей едой.



В ближайшее время по временной схеме дадим свет на этажи, которые меньше всего пострадали.



Восстановить жилье всем жителям поможем в полном объеме. В общем – своих не бросаем», – написал он.