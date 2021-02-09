Игорь Терехов о ликвидации последствий пожара на Гагарина: Своих не бросаем

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терезов рассказал, какая помощь будет оказана жильцам дома по проспекту Гагарина, 165/2, пострадавших во время пожара.
Об этом Игорь Терехов сообщил в своем телеграм-канале.
«Был в доме, где сегодня ночью произошел пожар.
Предварительная причина: в квартире на 11 этаже жил молодой парень, как утверждают соседи – неблагополучный. Ночью в его квартире слышали хлопок, после чего и загорелось. МЧС разбирается.
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Что касается жителей подъезда. Поскольку дом пока обесточен – все желающие будут обеспечены временным жильем и питанием. Те, кто решит остаться в своих квартирах, также будут с горячей едой.
В ближайшее время по временной схеме дадим свет на этажи, которые меньше всего пострадали.
Восстановить жилье всем жителям поможем в полном объеме. В общем – своих не бросаем», – написал он.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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