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09.02.2021  11:44   

Игорь Терехов о ликвидации последствий пожара на Гагарина: Своих не бросаем

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терезов рассказал, какая помощь будет оказана жильцам дома по проспекту Гагарина, 165/2, пострадавших во время пожара.


// Telegram

Об этом Игорь Терехов сообщил в своем телеграм-канале.

«Был в доме, где сегодня ночью произошел пожар.

Предварительная причина: в квартире на 11 этаже жил молодой парень, как утверждают соседи – неблагополучный. Ночью в его квартире слышали хлопок, после чего и загорелось. МЧС разбирается.

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Что касается жителей подъезда. Поскольку дом пока обесточен – все желающие будут обеспечены временным жильем и питанием. Те, кто решит остаться в своих квартирах, также будут с горячей едой.

В ближайшее время по временной схеме дадим свет на этажи, которые меньше всего пострадали.

Восстановить жилье всем жителям поможем в полном объеме. В общем – своих не бросаем», – написал он.

Тэги:  терехов, пожар на гагарина, пожар, харьков
 
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