Пожар на Гагарина: какую помощь город окажет жильцам пострадавших квартир

Аварийные службы города оценили состояние квартир, пострадавших при пожаре на улице Гагарина 165/2.
Напомним, 9 февраля около половины пятого утра произошел пожар в 14-этажном жилом доме по проспекту Гагарина 165. Горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м. Спасатели эвакуировали 22 человека, еще 13 жильцов дома были спасены. В сгоревшей квартире обнаружено тело 36-летнего мужчины.
Необходимую помощь жильцам городские службы определили во время приезда на место пожара исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Жильцов дома, чьи квартиры пострадали в результате пожара, расселят в гостиницу «Аэропорт» за счёт города. Как отметили в пресс-службе горсовета, не все жильцы согласны выехать из квартир, но для всех желающих места есть.
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Также последствия пожара устраняют сотрудники Жилкомсервиса. В квартирах, расположенных над и под сгоревшей квартирой, сейчас делают временное электроснабжение, так как все залило. Свет и «питание» для электроплит обещают дать во второй половине дня.
А пока город организует питание для жильцов пострадавших квартир через супермаркет «Рост».
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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