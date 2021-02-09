09.02.2021 11:34

Пожар на Гагарина: какую помощь город окажет жильцам пострадавших квартир

Аварийные службы города оценили состояние квартир, пострадавших при пожаре на улице Гагарина 165/2.

Напомним, 9 февраля около половины пятого утра произошел пожар в 14-этажном жилом доме по проспекту Гагарина 165. Горела квартира на 11-м этаже на площади около 100 кв.м. Спасатели эвакуировали 22 человека, еще 13 жильцов дома были спасены. В сгоревшей квартире обнаружено тело 36-летнего мужчины.

Необходимую помощь жильцам городские службы определили во время приезда на место пожара исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова.



Жильцов дома, чьи квартиры пострадали в результате пожара, расселят в гостиницу «Аэропорт» за счёт города. Как отметили в пресс-службе горсовета, не все жильцы согласны выехать из квартир, но для всех желающих места есть.

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Также последствия пожара устраняют сотрудники Жилкомсервиса. В квартирах, расположенных над и под сгоревшей квартирой, сейчас делают временное электроснабжение, так как все залило. Свет и «питание» для электроплит обещают дать во второй половине дня.



А пока город организует питание для жильцов пострадавших квартир через супермаркет «Рост».