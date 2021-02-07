Городская власть поможет харьковчанам, купившим жилье в недострое на проспекте Победы

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 7 февраля, встретился с инициативной группой харьковчан, которые приобрели квартиры в недострое на пр. Победы, 61-а.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Вследствие перемещения на территорию Украины активного балканского циклона «Tristan», ожидается ухудшение погодных условий. Обещают гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.
влажность:
давление:
ветер: