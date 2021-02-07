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07.02.2021  18:13   

Городская власть поможет харьковчанам, купившим жилье в недострое на проспекте Победы

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 7 февраля, встретился с инициативной группой харьковчан, которые приобрели квартиры в недострое на пр. Победы, 61-а.

 
Высотный дом так и не был введен в эксплуатацию, хотя люди заплатили деньги за жилье. 
 
Игорь Терехов отметил, что рабочая группа составит список первоочередных задач для решения этой проблемы. По его словам, владельцам квартир нужно будет создать ОСМД, а депутатам Верховной Рады - лоббировать этот вопрос на государственном уровне.
 
«Есть мое желание, желание инициативной группы, депутата Верховной Рады, чтобы обуздать этого нерадивого застройщика, чтобы он все-таки достроил дом, и люди вселились. Я считаю, что этот вопрос находится в законодательной плоскости, и государство должно выделять деньги для дойстройку таких объектов. К сожалению, это не единственный недострой в Украине, поэтому нужно принимать решение на уровне Верховной Рады», - отметил Игорь Терехов.
 
Тэги:  жилье, победы, недострой
 
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