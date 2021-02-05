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05.02.2021  17:41   

Игорь Терехов: Молодежь нашего города - это спортивное будущее всей Украины (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов принял участие в открытии молодежного чемпионата Украины по самбо.


//city.kharkov.ua
В соревнованиях принимают участие 600 спортсменов - юниоров, юниорок, юношей и девушек из разных областей страны.
 
В церемонии открытия чемпионата принял участие секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, который пожелал самбистам побед.
 
«В Харькове все соревнования всегда проходят на высочайшем уровне. В этот раз Харьков не рассматривался как основной город для проведения чемпионата по самбо. Пришлось переубедить организаторов, и он проходит у нас, ведь для этого в городе есть все возможности. В этом зале царит доброжелательная атмосфера, а на ковре проявляются жесткая борьба и сила воли спортсменов.  Хочу пожелать всем участникам чемпионата побед, честного судейства и поменьше травм. Харьков – радушный город, не только первая столица, но и столица спорта. Я уверен, что те спортивные традиции, которые были заложены Геннадием Кернесом, будут продолжаться.  Ведь молодежь нашего города - это спортивное будущее всей Украины», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
В свою очередь президент Харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрий Даниляк выразил благодарность городской власти за помощь в проведении чемпионата, за колоссальную поддержку спорта в городе и за содействие развитию не только самбо, но и других единоборств. 
 
Отметим, чемпионат Украины по самбо среди молодежи собрал лучших самбистов со всей Украины и будет длиться еще два дня. Финальные поединки и награждение победителей состоятся 6 и 7 февраля. Чемпионат является отборочным на чемпионат Европы в этой категории спортсменов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, самбо, харьков, открытие чемпионата
 
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