05.02.2021 17:41

Игорь Терехов: Молодежь нашего города - это спортивное будущее всей Украины (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов принял участие в открытии молодежного чемпионата Украины по самбо.



//city.kharkov.ua

В соревнованиях принимают участие 600 спортсменов - юниоров, юниорок, юношей и девушек из разных областей страны.

В церемонии открытия чемпионата принял участие секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, который пожелал самбистам побед.

«В Харькове все соревнования всегда проходят на высочайшем уровне. В этот раз Харьков не рассматривался как основной город для проведения чемпионата по самбо. Пришлось переубедить организаторов, и он проходит у нас, ведь для этого в городе есть все возможности. В этом зале царит доброжелательная атмосфера, а на ковре проявляются жесткая борьба и сила воли спортсменов. Хочу пожелать всем участникам чемпионата побед, честного судейства и поменьше травм. Харьков – радушный город, не только первая столица, но и столица спорта. Я уверен, что те спортивные традиции, которые были заложены Геннадием Кернесом, будут продолжаться. Ведь молодежь нашего города - это спортивное будущее всей Украины», - подчеркнул Игорь Терехов.

В свою очередь президент Харьковской ассоциации спортивных и боевых единоборств Юрий Даниляк выразил благодарность городской власти за помощь в проведении чемпионата, за колоссальную поддержку спорта в городе и за содействие развитию не только самбо, но и других единоборств.

Отметим, чемпионат Украины по самбо среди молодежи собрал лучших самбистов со всей Украины и будет длиться еще два дня. Финальные поединки и награждение победителей состоятся 6 и 7 февраля. Чемпионат является отборочным на чемпионат Европы в этой категории спортсменов.