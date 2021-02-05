05.02.2021 13:49

Судебные охранники Харьковщины показали себя в экстремальных ситуациях (ФОТО)

В течение недели в судах Слобожанщины, находящихся под охраной Службы судебной охраны, проходили совместные тактико-специальные учения сотрудников ССО с представителями Нацгвардии, ГСЧС, ГУНП в Харьковской области.

Сотрудники Службы судебной охраны вместе с силовиками учились действовать в условиях кризисных ситуаций и чрезвычайных происшествий.

Тренировки прошли на базе Харьковского хозяйственного суда, Харьковского апелляционного суда, Червонозаводского районного суда и др.

В тактическую часть учения вошли отработка совместных действий с нацгвардейцами и полицией в случае обострения ситуации при рассмотрении резонансных дел, а также во время конвоирования лиц, находящихся под стражей. Также совершенствовался алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных предметов в судебных учреждениях и пожарах.

В случае возникновения чрезвычайных событий, подразделения ССО не должны допускать нарушения общественного порядка в зданиях суда с помощью ввода резерва.





«На сегодняшний день в 24 областях нашего государства проходят подобные учения. Их цель - приобретение профессиональных навыков для защиты всех объектов судебной власти. Также группы быстрого реагирования различных территориальных управлений могут привлекаться к несению службы для усиления в любой судебной учреждении нашей страны. Мы должны быть готовы к этому и уметь сотрудничать. ренировки дают возможность показать слаженность работы наших сотрудников, а также выявить недостатки, на которые мы обязательно обращаем внимание, - отметил Начальник территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области полковник Службы Андрей Марущенко. - В целом это хороший опыт и для нацгвардейцев, и для спасателей. Потому что только в тесном взаимодействии мы сможем достичь положительного результата и выполнить поставленные перед нами задачи».

К концу месяца аналогичные учения пройдут в 14 судебных учреждениях Харьковщины.