03.02.2021 13:05

Город отремонтирует футбольные поля бывшей детской школы «Металлиста»

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 2 февраля встретился с родителями воспитанников детской спортивной школы футбольного клуба «Металлист 1925».

Родителей беспокоил вопрос дальнейшей судьбы футбольных полей, поскольку срок аренды этой земли, принадлежащей городу, закончился.

Игорь Терехов пообещал, что городская власть будет уделять детской футбольной инфраструктуре самое пристальное внимание. Не станет исключением и комплекс полей на ул. Плехановской, 25, построенных еще в 2001 году бывшим владельцем ФК «Металлист» Александром Ярославским.

«Играть там уже практически невозможно, поэтому мы полностью отремонтируем эти поля. Вероятно, что после этого там будут тренироваться несколько спортивных школ. Но для вас, родителей воспитанников детской школы «Металлист 1925», фактически ничего не изменится», - подчеркнул Игорь Терехов.