02.02.2021 19:12

Игорь Терехов заявил о модернизации городской диспетчерской службы «15-62»

Харьковская городская диспетчерская служба «15-62» будет модернизирована в рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 2 февраля 2021 года, на совещании по вопросам реформирования ЖКХ заявил и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он отметил, что нередко при возникновении аварийных ситуаций харьковчане обращаются за помощью к коммунальным службам, хотя договоры у них заключены с другими предприятиями.

«У нас есть дома ЖК, ЖСК и ОСМД - это коммерческие структуры, которые оказывают услуги своим жителям. Мы как город обязаны с ними взаимодействовать, потому что возникает очень много вопросов. Прежде всего это касается аварийных ситуаций. Жители звонят на городскую линию «15-62», а оказывается, что дом обслуживается другой компанией, частной. Естественно, наши коммунальные службы не должны в это вмешиваться, но, учитывая действительно чрезвычайную ситуацию, они выезжают на вызов, затрагивается финансовый ресурс», - сообщил Игорь Терехов.

При этом он отметил, что жители должны четко понимать, с кем у них заключен договор на ту или иную услугу.

«Работа модернизированной службы будет выглядить следующим образом. Если дом стоит на обслуживании у коммунальных предприятий, то диспетчер принимает заявку и передает ее профильному предприятию, а оно уже - аварийной бригаде. Если же жители дома заключили договор с частной компанией, диспетчер службы должен сказать человеку, куда ему стоит обратиться, и предоставить конкретный номер телефона», - сообщил Игорь Терехов.

По словам директора Департамента жилищного хозяйства Романа Нехорошкова, модернизировать планируют и чат-бот «15-62». Для оперативной подачи заявок на его базе будет создан отдельный блок, куда председатели домов ЖК, ЖСК и ОСМД смогут передавать информацию о необходимости участия города в решении тех или иных вопросов.

Кроме того, как отметила директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец, департамент совместно с КП «Городской информационный центр» создал интерактивную карту Харькова, на которой отображены 1059 домов ЖК, ЖСК и ОСМД.

«На карте можно увидеть информацию о доме, в частности, его адрес, название, руководителей. Сейчас наносим дополнительную информацию, которая позволит увидеть фотографию этого дома, рейтинг, тариф. Люди также будут иметь возможность оценить качество предоставления услуг и сравнить с другими домами ОСМД. Кроме того, сюда будет вноситься информация о придомовой территории, есть ли там детская или спортивная площадка, камеры видеонаблюдения, информация о техническом состоянии дома, какие услуги и кем они предоставляются», - сообщила Галина Литвинец.