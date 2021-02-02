02.02.2021 13:07

Игорь Терехов: Учителя и врачи с COVID-19 должны получать материальную помощь вовремя

Cотрудники бюджетных предприятий, которые болеют или переболели коронавирусом, могут получить материальную помощь из средств городского бюджета.



// city.kharkov.ua

Об этом на аппаратном совещании 2 февраля сообщил и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, размер материальной помощи составляет 5, 7 и 10 тыс. грн, в зависимости от степени тяжести заболевания.



«Собирайте комиссию по мере надобности. Мы сегодня вам дали 302 тысячи на оказание материальной помощи, и давайте эти деньги людям. Каждый вторник докладывайте мне, сколько реально людей получили матпомощь – учителя, медработники, работники сферы ЖКХ. Все должны получать ее вовремя», - подчеркнул Игорь Терехов.



Как сообщила на совещании директор Департамента образования Ольга Деменко, в частности, от педагогов поступило уже 101 заявление на предоставление материальной помощи.

Также директор департамента отметила, что сегодня в учебных учреждениях присутствуют 93% детей, на дистанционном обучении в связи с заболеваемостью находятся 12 классов. Детей, больных COVID-19, в Харькове – 31, работников сферы образования – 37.