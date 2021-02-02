Главная Новости Власть Игорь Терехов: Учителя и врачи с COVID-19 должны получать материальную помощь вовремя
02.02.2021  13:07   

Игорь Терехов: Учителя и врачи с COVID-19 должны получать материальную помощь вовремя

Cотрудники бюджетных предприятий, которые болеют или переболели коронавирусом, могут получить материальную помощь из средств городского бюджета.


// city.kharkov.ua

Об этом на аппаратном совещании 2 февраля сообщил и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, размер материальной помощи составляет 5, 7 и 10 тыс. грн, в зависимости от степени тяжести заболевания.

«Собирайте комиссию по мере надобности. Мы сегодня вам дали 302 тысячи на оказание материальной помощи, и давайте эти деньги людям. Каждый вторник докладывайте мне, сколько реально людей получили матпомощь – учителя, медработники, работники сферы ЖКХ. Все должны получать ее вовремя», - подчеркнул Игорь Терехов.

Как сообщила на совещании директор Департамента образования Ольга Деменко, в частности, от педагогов поступило уже 101 заявление на предоставление материальной помощи.

Также директор департамента отметила, что сегодня в учебных учреждениях присутствуют 93% детей, на дистанционном обучении в связи с заболеваемостью находятся 12 классов. Детей, больных COVID-19, в Харькове – 31, работников сферы образования – 37.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, коронавирус, карантин, материальная помощь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.02 Власть В Харьковских тепловых сетях - новый руководитель 01.02 Власть Игорь Терехов: В Харькове нет места наркомании! 01.02 Общество Игорь Терехов: Наша задача - создать безопасный город, в котором не распространяются и не употребляются наркотики (ФОТО)  
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 