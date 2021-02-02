Игорь Терехов: Учителя и врачи с COVID-19 должны получать материальную помощь вовремя

Cотрудники бюджетных предприятий, которые болеют или переболели коронавирусом, могут получить материальную помощь из средств городского бюджета.
Об этом на аппаратном совещании 2 февраля сообщил и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов.
По его словам, размер материальной помощи составляет 5, 7 и 10 тыс. грн, в зависимости от степени тяжести заболевания.
«Собирайте комиссию по мере надобности. Мы сегодня вам дали 302 тысячи на оказание материальной помощи, и давайте эти деньги людям. Каждый вторник докладывайте мне, сколько реально людей получили матпомощь – учителя, медработники, работники сферы ЖКХ. Все должны получать ее вовремя», - подчеркнул Игорь Терехов.
Как сообщила на совещании директор Департамента образования Ольга Деменко, в частности, от педагогов поступило уже 101 заявление на предоставление материальной помощи.
Также директор департамента отметила, что сегодня в учебных учреждениях присутствуют 93% детей, на дистанционном обучении в связи с заболеваемостью находятся 12 классов. Детей, больных COVID-19, в Харькове – 31, работников сферы образования – 37.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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