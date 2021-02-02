В Харьковских тепловых сетях - новый руководитель

Секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов на аппаратном совещании представил нового директора КП "Харьковские тепловые сети". Им стал Василий Скопенко.
Игорь Терехов подчеркнул, что работа предприятия больше не будет вызывать таких замечаний со стороны горожан. Он потребовал, чтобы новый директор проследил за бесперебойной подачей горячей воды и тепла. Также Игорь Терехов дал распоряжение уменьшить количество разрытий по городу.
Известно, что Василий Скопенко ранее возглавлял "Харьковоблэнерго".
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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