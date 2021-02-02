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02.02.2021  10:20   

В Харьковских тепловых сетях - новый руководитель

Секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов на аппаратном совещании представил нового директора КП "Харьковские тепловые сети". Им стал Василий Скопенко.

Игорь Терехов подчеркнул, что работа предприятия больше не будет вызывать таких замечаний со стороны горожан. Он потребовал, чтобы новый директор проследил за бесперебойной подачей горячей воды и тепла. Также Игорь Терехов дал распоряжение уменьшить количество разрытий по городу.

Известно, что Василий Скопенко ранее возглавлял "Харьковоблэнерго".

Тэги:  хтс, скапенко, терехов, харьков
 
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