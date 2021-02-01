01.02.2021 08:32

Где в Харькове не будет воды 1 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 35 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 1 февраля.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (стояк), ул. Алчевских (Артема), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 1 февраля.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №2, стояк), ул. Родниковая, 3 (п. №6, стояк) до 20:00 1 февраля.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 256 (п. №2) до 20:00 1 февраля.



Слободской район:

ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 1 февраля.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 42 (п. №6, стояк) до 17:00 1 февраля;

спуск Бурсацкий, 5, 7, 7/14, ул. Отакара Яроша, 16, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 23-а, ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №1, стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №3, стояк) до 20:00 1 февраля.