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01.02.2021  08:32   

Где в Харькове не будет воды 1 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 35 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 1 февраля.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (стояк), ул. Алчевских (Артема), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 1 февраля.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №2, стояк), ул. Родниковая, 3 (п. №6, стояк) до 20:00 1 февраля.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 256 (п. №2) до 20:00 1 февраля.

Слободской район:
ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 1 февраля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 42 (п. №6, стояк) до 17:00 1 февраля;
спуск Бурсацкий, 5, 7, 7/14, ул. Отакара Яроша, 16, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 23-а, ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №1, стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №3, стояк) до 20:00 1 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
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