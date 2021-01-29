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29.01.2021  19:03   

Игорь Терехов сообщил о ходе выплат городом материальной компенсации учителям и медработникам, которые заболели COVID-9

Городской бюджет предусматривает выплату материальной помощи медработникам, учителям и сотрудникам других бюджетных организаций, которые заболели коронавирусом.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 29 января 2021 года, на пресс-конференции сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
По его словам, программа выплат материальной помощи заболевшим коронавирусом намного выгодней для городского бюджета, нежели программа страхования. 
 
«Мы посчитали и поняли, что оказание материальной помощи для городского бюджета выгоднее. Человек пишет заявление, предоставляет медицинскую справку и получает помощь. Сейчас на стадии оформления находятся 40 заявлений от учителей, также поступают заявления от медработников. Все они получат помощь.
 
Размер выплаты зависит  от сложности протекания болезни. Кто-то переносит болезнь в более легкой форме, кто-то в более тяжелой. Суммы на лечение требуются разные, поэтому размер материальной помощи может составлять 5, 8 и 10 тысяч гривен», - сообщил Игорь Терехов. 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  терехов, выплата компенсации, харьков
 
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