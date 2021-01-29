Главная Новости Власть Игорь Терехов сообщил, что погибшие в пожаре на улице Нижней Гиевской будут похоронены после разрешения прокуратуры
29.01.2021  16:49   

Игорь Терехов сообщил, что погибшие в пожаре на улице Нижней Гиевской будут похоронены после разрешения прокуратуры

Пятнадцать человек, погибших во время пожара в частном доме престарелых на ул. Нижней Гиевской, 150-б, будут похоронены после завершения всех следственных процедур.


Фото Василия Голосного
 
Об этом сегодня, 29 января, сообщил на пресс-конференции секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
«Тела погибших находятся в морге 17-й больницы. Все они уже идентифицированы, но работа еще продолжается. Как только судебно-медицинские эксперты дадут заключение, как только прокуратура оформит разрешение на захоронение, похороны будут тут же организованы. И, как я говорил ранее, - за счет городского бюджета», - отметил он.
 
Тэги:  терехов, пожар в хосписе, харьков, погибшие, похороны
 
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