29.01.2021 16:49

Игорь Терехов сообщил, что погибшие в пожаре на улице Нижней Гиевской будут похоронены после разрешения прокуратуры

Пятнадцать человек, погибших во время пожара в частном доме престарелых на ул. Нижней Гиевской, 150-б, будут похоронены после завершения всех следственных процедур.



Фото Василия Голосного

Об этом сегодня, 29 января, сообщил на пресс-конференции секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

«Тела погибших находятся в морге 17-й больницы. Все они уже идентифицированы, но работа еще продолжается. Как только судебно-медицинские эксперты дадут заключение, как только прокуратура оформит разрешение на захоронение, похороны будут тут же организованы. И, как я говорил ранее, - за счет городского бюджета», - отметил он.