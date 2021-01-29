29.01.2021 16:19

Игорь Терехов сообщил, что в харьковских котельных будут менять устаревшие котлы

Об этом сегодня, 29 января 021 года, секретарь Харьковского городского совета сообщил на пресс-конференции.



Фото Василия Голосного

В котельных КП «Харьковские тепловые сети» будет проводиться замена устаревшего оборудования.

Он напомнил, что в прошлом году в городе было переложено рекордное количество тепловых магистралей, и эта работа продолжится. Но при этом у городской власти появится еще одно приоритетное направление - замена и капремонт котельных.

«Как вы знаете, есть проблема с отоплением на Павловом Поле, поскольку у местной котельной очень старый котел. Сейчас там проводится целый комплекс работ, и мы там однозначно будем менять оборудование. Но это очень дорогостоящий процесс: новый котел стоит от 57 до 90 млн грн в зависимости от мощности. Тем не менее, мы ищем финансовые ресурсы, кроме городского бюджета, чтобы закупить котлы совершенно другого класса. Их КПД составляет 95%, а наших старых котлов – 55-60%. Таким образом, их замена снизит расход газа и даст возможность удерживать тарифы на теплоснабжение как можно ниже», - отметил секретарь горсовета.

Также Игорь Терехов сообщил, что на следующей неделе будет назначен новый руководитель «Харьковских тепловых сетей», и начнется анонсированный ранее аудит предприятия.деятельностью на срок до трех лет.