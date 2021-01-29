Главная Новости Власть Игорь Терехов: Дорога на Салтовку пройдет так, как она запланирована
29.01.2021  15:33   

Игорь Терехов: Дорога на Салтовку пройдет так, как она запланирована

Новая автомагистраль - от ул. Моисеевской до ул. Академика Павлова - будет построена так, как спроектирована, без каких-либо отклонений.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 29 января, заявил на пресс-конференции секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
«Руководство рынка «Барабашово» должно освободить эту территорию. Если им надо переместить предпринимателей, мы поможем это сделать. Но моя четкая позиция - дорога пройдет так, как она запланирована и спроектирована. Никаких отклонений не будет. Руководство рынка должно это понимать. Ведь мы строим дорогу не для себя, а для харьковчан, потому что понимаем, какой там трафик и какие там пробки. Новая дорога даст возможность людям удобно добираться с Салтовки в центральную часть города и обратно», - отметил Игорь Терехов.
 
Он также напомнил, что продолжением этой дороги станет первый в Харькове виадук, который планируется построить в районе ст. м. «Киевская». Также в рамках этого проекта будет расширен спуск Веснина.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, дорога на салтовку, харьков, строительство
 
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