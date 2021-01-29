Игорь Терехов: Дорога на Салтовку пройдет так, как она запланирована

Новая автомагистраль - от ул. Моисеевской до ул. Академика Павлова - будет построена так, как спроектирована, без каких-либо отклонений.
Сегодня эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажность:
давление:
ветер: