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29.01.2021  15:05   

Игорь Терехов рассказал, когда объявят тендер на охрану сада Шевченко

В ближайшее время состоится тендер и будет определен победитель, который будет осуществлять охрану сада Шевченко.


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Об этом на пресс-конференции 29 января сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
 
"Я знаю ситуацию, которая сложилась вокруг сада Шевченко, вокруг охранного агентства, которое сегодня охраняет сад  Шевченко. Были различные точки зрения: что-то подтверждено, вокруг чего-то  есть различные инсинуации. Пусть правоохранительные органы это выясняют, это их компетенция. У меня есть своя точка зрения, но она не будет публичной.
 
Когда мы построили парк Горького, то сложилась такая ситуация, что начались какие то моменты, когда кто-то что-то хотел разбить, украсть, сломать. Были разнуе моменты. Но наша философия была и остается такой - мы должны сделать так, чтобы ментальность людей поменялась, чтобы к этому они относились как к своему личному. И в парке Горького нам удалось достичь этого. Уверен, что достигнем и в саду Шевченко.
 
Да, есть нюансы, где поступали жалобы. Я провел несколько бесед с руководством этого предприятия. В ближайшее время состоится тендер и будет определен победитель, который будет осуществлять охрану сада Шевченко", - рассказал Игорь Терехов
 
 
Тэги:  терехов, тендер, сад шевченко
 
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