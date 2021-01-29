29.01.2021 15:05

Игорь Терехов рассказал, когда объявят тендер на охрану сада Шевченко

В ближайшее время состоится тендер и будет определен победитель, который будет осуществлять охрану сада Шевченко.



РЕДПОСТ

Об этом на пресс-конференции 29 января сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.