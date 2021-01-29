Игорь Терехов рассказал, когда объявят тендер на охрану сада Шевченко

Об этом на пресс-конференции 29 января сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
"Я знаю ситуацию, которая сложилась вокруг сада Шевченко, вокруг охранного агентства, которое сегодня охраняет сад Шевченко. Были различные точки зрения: что-то подтверждено, вокруг чего-то есть различные инсинуации. Пусть правоохранительные органы это выясняют, это их компетенция. У меня есть своя точка зрения, но она не будет публичной.
Когда мы построили парк Горького, то сложилась такая ситуация, что начались какие то моменты, когда кто-то что-то хотел разбить, украсть, сломать. Были разнуе моменты. Но наша философия была и остается такой - мы должны сделать так, чтобы ментальность людей поменялась, чтобы к этому они относились как к своему личному. И в парке Горького нам удалось достичь этого. Уверен, что достигнем и в саду Шевченко.
Да, есть нюансы, где поступали жалобы. Я провел несколько бесед с руководством этого предприятия. В ближайшее время состоится тендер и будет определен победитель, который будет осуществлять охрану сада Шевченко", - рассказал Игорь Терехов