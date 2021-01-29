29.01.2021 12:59

Игорь Терехов назвал дату начала строительства новых станций метро

Строительство новых станций Алексеевской линии Харьковского метрополитена должно начаться до конца лета 2021 года.



// city.kharkov.ua

Об этом на пресс-конференции 29 января сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.



По его словам, сейчас идет процесс отбора подрядчика для ведения строительных работ.



«Локдаун внес коррективы в эту ситуацию не только у нас, все банки работали в удаленном режиме. Сегодня определен ФИДИК (вместе с метро проводят тендер на ту организацию, которая будет осуществлять строительство метрополитена). Сегодня первый раунд состоялся по отбору участников для строительства метро. Осталось несколько компаний, это крупнейшие компании мирового уровня, которые будут участвовать в тендере на строительство метрополитена. Сегодня мы выравниваем график. Думаю, к лету, учитывая все процедуры, если что-то не случится опять, начнем старт строительства метрополитена. Максимум - сентябрь», – уточнил Игорь Терехов.