27.01.2021 18:58

Игорь Терехов: Город решит проблему с поставкой электроэнергии на ХТЗ (ФОТО)

Коммунальное предприятие «Жилкомсервис» выделит деньги на установку электросчетчиков в домах так называемого поселка «Харвест», для того чтобы жители могли получать электроэнергию от поставщиков напрямую.



//city.kharkov.ua

Соответствующее решение секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов принял сегодня, 27 января, на рабочей встрече с руководством станкостроительного завода «Харвест», «Харьковоблэнерго» и жителями домов, которые сейчас получают электроэнергию через завод.

Напомним, что на выходных на трансформаторной подстанции станкостроительного завода случилась авария, в результате которой 13 многоэтажных домов по ул. Мира, ул. Станкостроительной и пр. Индустриальному остались без электричества. Поскольку предприятие сейчас находится в трудном финансовом положении, собственными силами ликвидировать ситуацию оно не смогло. По просьбе Игоря Терехова эту аварию устранила частная компания «Харьковоблэнерго».

Как объяснил заместитель председателя Администрации Индустриального района Дмитрий Жуков, в 2003 году, когда эти дома передавались в коммунальную собственность, внутридомовые электросети переданы не были и остались в собственности завода. Из-за постоянных перебоев в поставке электричества жители 13 домов хотят отказаться от посреднических услуг «Харвеста» и получать электричество напрямую от «Харьковоблэнерго». Для передачи электросетей на баланс частного предприятия нужно отремонтировать внутридомовые сети и установить электросчетчики. На это город выделит около 3 млн грн.

«Ситуация, которая сегодня сложилась с этими домами на ХТЗ в Индустриальном районе, действительно сложная. Я принял решение, что в ближайшее время «Жилкомсервис» проведет тендер и поставит счетчики в квартирах за свой счет. Поскольку это дома коммунальной формы собственности, мы имеем такие полномочия. Для того, чтобы каждая семья сегодня не собирала 8-10 тыс грн, самостоятельно не занималась установкой счетчиков, мы все сделаем централизованно. В этой сложной экономической ситуации это позволит значительно сэкономить деньги харьковчан», - сказал Игорь Терехов.

Также в ходе совещания было принято решение, что до момента официальной передачи внутренних сетей станкостроительного завода, обслуживание как внутридомовых, так и наружных электрических сетей возьмет на себя «Харьковоблэнерго». В случае повторного возникновения аварийной ситуации на сетях предприятие оперативно займется ее ликвидацией.