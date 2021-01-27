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27.01.2021  17:14   

Игорь Терехов: Город берет на себя все затраты по воплощению в жизнь всех условий Харьковоблэнерго

Секретарь Харьковского горсовета прокомментировал ситуацию на ХТЗ.


//city.kharkov.ua
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов опуликовал пост с комментарием на своей странице в Телеграмм.
  
"В воскресенье обещал решить проблему части жителей ХТЗ с электроснабжением в пользу горожан – там на выходные, доведенные до отчаяния постоянными отключениями люди даже перекрывали дороги.
 
Сегодня встретился не только с ними, но и с руководством «Харьковоблэнерго»и станкостроительного завода, а так же профильными службами горсовета. 
 
Ситуация для людей очень сложная. Они получают электричество от умирающего завода, сети старые и постоянно приходят в негодность, на их замену у завода денег нет. Облэнерго готово подключить людей напрямую, но для этого они должны выполнить все техусловия поставщика электричества, а это от 8 000 гривен с семьи до 10 000 гривен, а в наше нелегкое время, это -  сильный финансовый удар.
 
Решение такое – город берет на себя все затраты по воплощению в жизнь всех условий ХОЭ, включая покупку счетчиков абонентам. Городскому бюджеты это обойдется примерно в три миллиона гривен, но эти вынужденные траты необходимы для того, чтобы почти полторы тысячи харьковчан, наконец, зажили комфортной жизнью. Уверен, это правильное решение. 
 
Знаю, что подобные проблемы испытывают харьковчане, подключенные к электричеству через завод «Электротяжмаш». Будем искать выход из сложившейся ситуации и для них. 
 
За Харьков! За харьковчан!"

 

Тэги:  терехов, облэнерго, харьков
 
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