27.01.2021 15:09

В Украине будут штрафовать на 10 000 тысяч за шутки с вызовами МЧС или "скорой"

За телефонные шутки придется дорого платить. В Украине могут существенно возрасти штрафы за ложные вызовы спасателей, полиции и "скорой". Верховная Рада в первом чтении проголосовала за соответствующий законопроект.



В Украине будут штрафовать на 10 000 тысяч за шутки с вызовами МЧС или "скорой"



В украинском парламенте проголосовали в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение штрафных санкций за заведомо ложные вызовы различных служб и представителей правоохранительных органов.

Если человек вызовет «скорую» помощь, аварийно-спасательную службу или полицейских без должной на то причины, он будет привлечен к штрафным санкциям в размере от 200 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Раньше такой вид проступка штрафовали на сумму от 50 до 120 грн. Однако, согласно новому законопроекту, штрафы составят от 3500 до 10000 грн. Поэтому, шутникам следует задуматься и понять, что спасатели или врачи, спеша на ложный вызов, иногда не в состоянии оказать помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Ведь во время следования, параллельно может поступить информация о реальном чрезвычайном происшествии. В таком случае теряется драгоценное время, необходимое для спасения пострадавших.