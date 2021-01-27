27.01.2021 13:59

Игорь Терехов: Я всегда буду на стороне харьковчан и против неуместных строений, уродующих наш любимый Харьков

Об этом секретарь Харьковского городского совета написал на своей официальной странице в Фейсбук.



Редпост

Игорь Терехов акцентировал внимание на том, что не позволит забрать у харьковчан любимое место для отдыха.

"Вижу, что в сети начинают «разгонять» информацию, мол, возле станции метро «Архитектора Бекетова» будет построен торговый центр.

Сразу отвечаю – нет, не будет. Площадь Архитекторов и находящийся на ней фонтан – одна из визиток города Харькова, одно из любимых мест прогулок не только харьковчан, но и туристов. И портить это место строительством очередного торгового центра я не позволю.

Уже дал указание соответствующим службам об отмене этого строительства.

Город Харьков должен быть комфортным городом в первую очередь для его жителей, поэтому я всегда буду на стороне харьковчан и против неуместных строений, уродующих наш любимый Харьков", - написал он.