Во время локдауна карантин нарушали все: результаты проверок Госпродпотребслужбы

В период локдауна с 8 по 24 января специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области осуществляли мониторинговые и внеплановые проверки субъектов хозяйствования по соблюдению карантинных мероприятий и основных профилактических и противоэпидемических рекомендаций.
Проверки проходили в заведениях общественного питания, парикмахерских, общежитиях, магазинах продовольственной и непродовольственной торговли, аптечных пунктах, частных пансионатах, учреждениях физической культуры и спорта (для спортсменов, входящих в состав национальной сборной команды Украины по видам спорта).
Проверки проводились совместно с представителями органов местного самоуправления, Национальной полиции Украины с привлечением представителей СМИ.
По результатам выявленных нарушений относительно несоблюдения карантинных мероприятий руководителям было предоставлено 58 предложений, 18 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности в виде штрафа
Всего за период локдауну осуществлено 58 проверок, в том числе:
– 5 заведений общественного питания, нарушения выявлены на всех объектах, по результатам выдано 5 предписаний и предложений;
– 18 объектов продовольственной торговли, нарушения выявлены на всех объектах, выдано 18 предписаний и предложений; на руководителей учреждений оформлено 7 протоколов об административном правонарушении в виде штрафа;
– 8 объектов непродовольственной торговли, нарушения выявлены на всех объектах, выдано 8 предписаний и предложений, на руководителей учреждений оформлен 1 протокол об административном правонарушении в виде штрафа;
– 9 парикмахерских, салонов красоты, нарушения выявлены на всех объектах, выдано 9 предписаний и предложений; на руководителей учреждений оформлено 6 протоколов об административном правонарушении в виде штрафа;
– 13 спортивных баз, на которых будут проводить учебно-спортивную работу спортсмены, которые входят в состав национальной сборной команды Украины по видам спорта. Нарушения выявлены на 9 объектах, выдано 9 предписаний и предложений; на руководителей учреждений оформлено 9 протоколов об административном правонарушении в виде штрафа;
– 1 аптека, нарушения выявлены на 1 объекте, выдано 1 предписание и предложение
– 4 частных пансионата, нарушения выявлены на 4 объектах, выдано 4 предписания и предложения.
Сегодня вам будет легче признаться в своих затаенных чувствах или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете. Однако, проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.
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