26.01.2021 12:28

Во время локдауна карантин нарушали все: результаты проверок Госпродпотребслужбы

В период локдауна с 8 по 24 января специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области осуществляли мониторинговые и внеплановые проверки субъектов хозяйствования по соблюдению карантинных мероприятий и основных профилактических и противоэпидемических рекомендаций.

Проверки проходили в заведениях общественного питания, парикмахерских, общежитиях, магазинах продовольственной и непродовольственной торговли, аптечных пунктах, частных пансионатах, учреждениях физической культуры и спорта (для спортсменов, входящих в состав национальной сборной команды Украины по видам спорта).



Проверки проводились совместно с представителями органов местного самоуправления, Национальной полиции Украины с привлечением представителей СМИ.

По результатам выявленных нарушений относительно несоблюдения карантинных мероприятий руководителям было предоставлено 58 предложений, 18 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности в виде штрафа



Всего за период локдауну осуществлено 58 проверок, в том числе:

– 5 заведений общественного питания, нарушения выявлены на всех объектах, по результатам выдано 5 предписаний и предложений;



– 18 объектов продовольственной торговли, нарушения выявлены на всех объектах, выдано 18 предписаний и предложений; на руководителей учреждений оформлено 7 протоколов об административном правонарушении в виде штрафа;

– 8 объектов непродовольственной торговли, нарушения выявлены на всех объектах, выдано 8 предписаний и предложений, на руководителей учреждений оформлен 1 протокол об административном правонарушении в виде штрафа;



– 9 парикмахерских, салонов красоты, нарушения выявлены на всех объектах, выдано 9 предписаний и предложений; на руководителей учреждений оформлено 6 протоколов об административном правонарушении в виде штрафа;



– 13 спортивных баз, на которых будут проводить учебно-спортивную работу спортсмены, которые входят в состав национальной сборной команды Украины по видам спорта. Нарушения выявлены на 9 объектах, выдано 9 предписаний и предложений; на руководителей учреждений оформлено 9 протоколов об административном правонарушении в виде штрафа;



– 1 аптека, нарушения выявлены на 1 объекте, выдано 1 предписание и предложение



– 4 частных пансионата, нарушения выявлены на 4 объектах, выдано 4 предписания и предложения.