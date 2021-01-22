Владимир Зеленский объявил 23 января Днем траура в Украине

В связи с гибелью 15 человек на пожаре в Харькове в Украине объявят День траура.
Владимир Зеленский осмотрел место трагедии и планирует заслушать доклад правительственной комиссии, которая занялась расследованием трагедии. Также проведут совещание относительно проработки механизмов, которые не допустят повторения подобной трагедии.
Пока известно, что задержаны 4 человека - владелец дома, арендатор с женой - директором пансионата, администратор. Прорабатывается три версии пожара - поджог, замыкание электропроводки и неосторожное обращение с электроприборами или огнем.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Потепление продолжается – высокие градусы радуют. А кто соскучится по холоду, тому порывистый ветер снизит температурный комфорт.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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