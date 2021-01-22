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22.01.2021  12:41   

Владимир Зеленский объявил 23 января Днем траура в Украине

В связи с гибелью 15 человек на пожаре в Харькове в Украине объявят День траура.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.
 
«Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне », - сказал Глава государства.

Владимир Зеленский осмотрел место трагедии и планирует заслушать доклад правительственной комиссии, которая занялась расследованием трагедии. Также проведут совещание относительно проработки механизмов, которые не допустят повторения подобной трагедии.

Пока известно, что задержаны 4 человека - владелец дома, арендатор с женой - директором пансионата, администратор. Прорабатывается три версии пожара - поджог, замыкание электропроводки и неосторожное обращение с электроприборами или огнем.

Тэги:  зеленский, день траура, харьков, пожар в доме престарелых
 
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