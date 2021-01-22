22.01.2021 09:36

В Харькове усилят борьбу с наркоманией

Между Харьковским горсоветом и Нацполицией будет подписан Меморандум о сотрудничестве, который расширит круг возможностей для работы по противодействию наркомании в рамках программы «Чистый город».

Об этом на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского горсовета сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горунова-Рубан.



По ее словам, проблема распространения наркотиков остается острой и требует серьезных подходов как на местном, так и общегосударственном уровне.



«К сожалению, наркотики давно проникли в школы. В токсикологические отделения медучреждений города нередко поступают дети 10-12 лет. Поэтому наша основная задача сегодня - расширить взаимодействие с родителями, педагогами, учащимися, больше внимания уделять информационно-разъяснительной работе, чтобы донести до подростков, чем может обернуться интерес к этой теме. Многие мамы-папы думают, что с их ребенком ничего плохого произойти не может, - «с кем угодно, только не с моим». Поэтому часто новость о том, что их дочь или сын связан с наркотиками, воспринимается в штыки, они отказываются верить в это. Важно понять, что ответственность за судьбу наших детей несет каждый из нас. Родители должны больше интересоваться, чем живет их ребенок, с кем и как проводит свободное время. И мы со своей стороны должны родителям в этом помочь», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.



Она также отметила, что в рамках программы «Чистый город» в городе проводятся различные акции и мероприятия по предотвращению распространения наркомании. «В них активно участвуют общественные организации, волонтеры, молодежь. Мы также тесно сотрудничаем с правоохранительными органами. Один из примеров тому - проект «Социальный патруль», когда волонтеры совместно с правоохранителями отслеживают ситуацию с так называемыми «закладками». Кроме того, благодаря созданному два года назад преподавателями факультета киберполиции и курсантами университета внутренних дел чат-боту нам удалось заблокировать не одну тысячу адресов по продаже наркотиков, которые распространялись через телеграм-канал. Уверена, что подписание меморандума станет еще одним шагом вперед и позволит продолжить и вывести работу на более качественный конструктивный уровень», - отметила вице-мэр.