22.01.2021 08:34

Лечение пострадавших и похороны погибших в пожаре оплатит город

Харьковский городской совет окажет помощь в лечении пострадавших и организации похорон погибших в пожаре на ул. Нижней Гиевской, 150-б.

Об этом на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 января сообщил секретарь городского совета Игорь Терехов.

Напомним, что в результате пожара в так называемом «доме престарелых», который работал нелегально, погибли 15 человек и еще пять были госпитализированы.



Как сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, у одного 65-летнего мужчины диагностировано 15% ожогов средней степени. Еще один мужчина 73-х лет отравился угарным газом, и его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще трое пострадавших - мужчины 57-ми и 80-ти лет, а также 81-летняя женщина в шоковом состоянии помещены в отделение паллиативной помощи 17-й городской больницы.

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