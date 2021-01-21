Главная Новости Власть Игорь Терехов: Многоярусная развязка возле станции метро «Киевская» нужна всему городу (ФОТО)
21.01.2021  15:34   

Игорь Терехов: Многоярусная развязка возле станции метро «Киевская» нужна всему городу (ФОТО)

Совещание, посвященное строительству виадука в районе ст. м. «Киевская», состоялось сегодня, 21 января 2021 года, в мэрии.


//city.kharkov.ua
Как отметил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, этот проект очень необходим Харькову, поскольку транспортная развязка позволит разгрузить дороги, связывающие Салтовку с центральной частью города.
 
«Мы обсудили со всеми задействованными службами выдачу технических условий для проектирования и строительства виадука, а также рассмотрели вопрос расширения полосы движения на спуске в районе улицы Веснина. Для нас это очень важная транспортная артерия, и расширение дороги в этом месте действительно позволит избежать тех пробок, которые сегодня есть в Харькове», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
По его словам, основная часть работ по сооружению виадука будет выполнена уже в этом году.
 
Напомним, многоярусную дорогу планируется  построить в районе супермаркета «Рост» (ст. м. «Киевская»), на пересечении улиц Матюшенко и Шевченко.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, многоуровневая развязка, харьков, киевская
 
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