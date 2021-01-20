20.01.2021 20:09

Игорь Терехов: Я открыт, и готов говорить на любые темы (ВИДЕО)

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов считает, что открытость городской власти должна быть нормой.



//city.kharkov.ua

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов разместил пост на своей странице в Телеграмм:

"На днях дал большое интервью ведущему телеканала «Simon» Владимиру Мазуру.

Считаю, что открытость городской власти, ее готовность отвечать иногда на неприятные для нее вопросы, должна быть нормой, обычным делом, чтобы вы все питались не слухами, распускаемыми иногда с политическими или провокационными целями, а узнавали все от участников тех или иных процессов.

Я открыт, и готов говорить на любые темы."