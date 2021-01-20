20.01.2021 18:55

Игорь Терехов: Ситуация с отоплением на Павловом Поле сложная, но управляемая (ВИДЕО)

Работа по возобновлению теплоснабжения в домах харьковчан на Павловом Поле ведется круглосуточно.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 20 января, сообщил журналистам секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Он отметил, что аварийная ситуация возникла из-за некачественной подготовки «Харьковских тепловых сетей» к отопительному сезону.

«Подводя итоги финансирования прошлого года, могу сказать, что на «Харьковские тепловые сети» были выделены беспрецедентные суммы. Это порядка 3 млрд грн. - из городского бюджета и Мирового банка. Как я уже говорил, предприятие стало своеобразной «черной дырой». Поэтому сегодня на аппаратном совещании я тщательно разбирался и сам выезжал на эту котельную. Могу вам сказать, что ситуация не из легких, но мы эту проблему устраним. Новый кризис-менеджер, который будет назначен на «Харьковские тепловые сети», с нашей помощью эту ситуацию полностью выровняет», - отметил Игорь Терехов.

Он также сообщил, что новый генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» будет представлен в ближайшее время. По словам Игоря Терехова, это будет грамотный руководитель с большим опытом выведения предприятий из кризисных ситуаций.