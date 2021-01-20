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20.01.2021  14:45   

Игорь Терехов рассказал о работе в депутатском корпусе горсовета

По принципиальным вопросам «Блок Кернеса - Успешный Харьков» получил поддержку у большинства депутатов городского совета.


// city.kharkov.ua

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в своем первом большом интервью, которое вышло 19 января на «7-канале» и телеканале «Simon».

Работе депутатов городского совета, убежден Игорь Терехов, не помешают никакие политические шоу.

«Да, у нас нет монобольшинства, но у нас есть сегодня взаимопонимание со всеми конструктивно настроенными фракциями, которые представлены в Харьковском городском совете, о том, как дальше должен развиваться город Харьков. И в момент принятия бюджета вы видели – бюджет был принят. И в момент принятия регламента вы видели – регламент был принят. Да, есть определённые депутаты, которым это не нравится, но в конце концов за нас – тех депутатов, которые приняли бюджет и приняли регламент – проголосовало намного больше избирателей, харьковчан, чем за тех, которые оказались в меньшинстве», – сказал он.

Тэги:  терехов, интервью, харьков
 
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