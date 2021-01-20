Игорь Терехов рассказал о работе в депутатском корпусе горсовета

По принципиальным вопросам «Блок Кернеса - Успешный Харьков» получил поддержку у большинства депутатов городского совета.
Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в своем первом большом интервью, которое вышло 19 января на «7-канале» и телеканале «Simon».
Работе депутатов городского совета, убежден Игорь Терехов, не помешают никакие политические шоу.
«Да, у нас нет монобольшинства, но у нас есть сегодня взаимопонимание со всеми конструктивно настроенными фракциями, которые представлены в Харьковском городском совете, о том, как дальше должен развиваться город Харьков. И в момент принятия бюджета вы видели – бюджет был принят. И в момент принятия регламента вы видели – регламент был принят. Да, есть определённые депутаты, которым это не нравится, но в конце концов за нас – тех депутатов, которые приняли бюджет и приняли регламент – проголосовало намного больше избирателей, харьковчан, чем за тех, которые оказались в меньшинстве», – сказал он.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Начинается резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, изморозь.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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