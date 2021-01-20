Игорь Терехов: Ждем выпуска харьковского трамвая

Производство собственного трамвая решит проблему с этим видом общественного электротранспорта в Харькове.
Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в своем первом большом интервью, которое вышло 19 января на «7 канале» и телеканале «Simon».
«Покупать новые трамваи очень дорого, особенно те, которые выпускаются за границей. Как-то мы обсуждали этот вопрос с Александром Ярославским. И сейчас на базе «Экополиса ХТЗ» организовывается предприятие по выпуску харьковского трамвая. При этом обязанностью городской власти будет купить их. Этот рынок в Украине – колоссальный, потребность в недорогих трамваях очень большая. Но Харьков получит их первым, а потом уже эти трамваи закупят и другие города», - отметил Игорь Терехов.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
влажность:
давление:
ветер: