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20.01.2021  12:31   

Игорь Терехов: Ждем выпуска харьковского трамвая

Производство собственного трамвая решит проблему с этим видом общественного электротранспорта в Харькове.


// city.kharkov.ua

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в своем первом большом интервью, которое вышло 19 января на «7 канале» и телеканале «Simon».

«Покупать новые трамваи очень дорого, особенно те, которые выпускаются за границей. Как-то мы обсуждали этот вопрос с Александром Ярославским. И сейчас на базе «Экополиса ХТЗ» организовывается предприятие по выпуску харьковского трамвая.  При этом обязанностью городской власти будет купить их. Этот рынок в Украине – колоссальный, потребность в недорогих трамваях очень большая. Но Харьков получит их первым, а потом уже эти трамваи закупят и другие города», - отметил Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, интервью, экополис хтз, трамвай, харьков
 
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