20.01.2021 11:31

Игорь Терехов удивлен, что его считают человеком Авакова

Игорь Терехов отметил, что работал с многими руководителями и считает Геннадия Адольфовича Кернеса самым успешным мэром, который был в Харькове.



// city.kharkov.ua

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в своем первом большом интервью, которое вышло 19 января на «7-канале» и телеканале «Simon».



«Почему меня называют человеком Авакова, а не человеком Кернеса?! Меня можно назвать человеком и Шумилкина, и Пилипчука, и Кернеса, и Авакова... Я работал с ними со всеми. С Арсеном Борисовичем я проработал 5 лет, когда он возглавлял Харьковскую обласную государственную администрацию, и Харьковская область в те нелёгкие времена была одной из лидирующих областей во всей Украине. Очень много было сделано. Да, я работал у него заместителем, да, я курировал социальные вопросы и взаимодействие со средствами массовой информации. Я проработал 5 лет, но в то же время я 10 лет я проработал с Геннадием Адольфовичем. За каденцию, когда ещё Геннадий Адольфович был секретарём Харьковского городского совета, потом Харьковским городским головой, мы очень много сделали. И поэтому меня можно называть как угодно и привязывать к кому угодно. Я работал с многими руководителями и считаю Геннадия Адольфовича Кернеса самым успешным мэром, который был в Харькове. И команда «Блок Кернеса - Успешный Харьков» показала результат благодаря тому, что Геннадий Адольфович титанически, вместе со своей командой работал», – рассказал Игорь Терехов.