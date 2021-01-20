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20.01.2021  08:04   

Игорь Терехов выдвинул требования к руководству коммунальных предприятий

Руководители коммунальных предприятий, которые не справляются с выполнением своих обязанностей, будут уволены с занимаемых должностей.


// city.kharkov.ua

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в интервью, которое вышло 19 января на «7-канале» и телеканале «Simon».  

Игорь Терехов напомнил, что Сергей Андреев был уволен с должности генерального директора КП «Харьковские тепловые сети», поскольку под его руководством предприятие не показало положительных результатов, а начало отопительного сезона всегда проходило с проблемами.  
 
«Те люди, которые не будут выполнять требования харьковчан, которые будут безалаберно относиться к выполнению своих функциональных обязанностей, те руководители, которые не пользуются доверием у харьковчан, будут освобождены с занимаемых должностей. Потому что неприкасаемых нет. На самом деле у меня один критерий: выполняй хорошо свою работу, оказывай качественные услуги харьковчанам, будь честным человеком и профессионалом. Вот и всё», - сказал Игорь Терехов.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, интервью, харьков
 
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