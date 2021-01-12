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12.01.2021  15:19   

Игорь Терехов сообщил о «горячей линии» на случай надвигающихся снегопадов

В городе создана телефонная «горячая линия», на которую харьковчане могут обращаться в случае снегопада и других катаклизмов.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 12 января 2021 года, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
 
Чтобы сообщить об аварийной ситуации, возникшей в результате снегопада, харьковчане могут обратиться по номеру: 725-2000. 
 
На телефон «горячей линии» можно оставить заявки на уборку сосулек, ликвидацию поваленных деревьев, вывоз снега и наледи, а также устранение других последствий непогоды. 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  снегопады, горячая линия, харьков
 
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