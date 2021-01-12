Игорь Терехов сообщил о «горячей линии» на случай надвигающихся снегопадов

В городе создана телефонная «горячая линия», на которую харьковчане могут обращаться в случае снегопада и других катаклизмов.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
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