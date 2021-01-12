12.01.2021 15:19

Игорь Терехов сообщил о «горячей линии» на случай надвигающихся снегопадов

В городе создана телефонная «горячая линия», на которую харьковчане могут обращаться в случае снегопада и других катаклизмов.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 января 2021 года, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы сообщить об аварийной ситуации, возникшей в результате снегопада, харьковчане могут обратиться по номеру: 725-2000.

На телефон «горячей линии» можно оставить заявки на уборку сосулек, ликвидацию поваленных деревьев, вывоз снега и наледи, а также устранение других последствий непогоды.