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12.01.2021  13:12   

Городской совет просит харьковчан аккуратно обращаться с отопительными приборами

Харьковский городской совет просит харьковчан соблюдать правила безопасности при обращении с отопительными приборами, чтобы избежать возникновения пожаров.

В связи с прогнозируемым снижением температуры и использования большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар.

Поэтому харьковчан просят внимательнее обращаться с техникой, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Источник:   ХГС
 Тэги:  отопительный прибор, пожарная безопасность, харьков
 
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