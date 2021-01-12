Городской совет просит харьковчан аккуратно обращаться с отопительными приборами

Харьковский городской совет просит харьковчан соблюдать правила безопасности при обращении с отопительными приборами, чтобы избежать возникновения пожаров.
В связи с прогнозируемым снижением температуры и использования большого количества электрических отопительных приборов, по разным причинам (из-за повышенной нагрузки, использования неисправных приборов, электросистем, работающих не по правилам безопасности, и т.д.), может возникнуть пожар.
Поэтому харьковчан просят внимательнее обращаться с техникой, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
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