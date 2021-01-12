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12.01.2021  12:37   

Харьковчан просят не парковать машины на улицах в случае снегопада

Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.


// city.kharkov.ua

Также харьковчан просят не заграждать въезды во дворы, чтобы коммунальные службы могли качественно убирать снег.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду, 13 января, ночью ожидается умеренный снег, днем – местами сильный снег, мокрый снег с дождем, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица, ветер – 7-12 м/с, местами порывы – 15-20 м/с. Температура ночью – от 3 до 8 градусов мороза, днем – от нуля до 5 градусов ниже нуля.

Источник:   ХГС
 Тэги:  снегопад, парковка, хапрьков
 
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