Игорь Терехов предложил харьковчанам вместе выбрать перекрестки, требующие реконструкции

«Сегодня провел совещание на одном из самых сложных и, как следствие, загруженных перекрестков города – Белгородского шоссе и улиц Чкалова и Академика Проскуры. Будем



разрабатывать проект реконструкции этого перекрестка, чтобы разгрузить его.



Так же вы знаете, что Харьков будет строить первую в городе многоуровневую развязку в районе станции метро «Киевская».