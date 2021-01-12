Главная Новости Власть Игорь Терехов предложил харьковчанам вместе выбрать перекрестки, требующие реконструкции
12.01.2021  08:20   

Игорь Терехов предложил харьковчанам вместе выбрать перекрестки, требующие реконструкции

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к жителям со своей страницы в Facebook.


// city.kharkov.ua
«Сегодня провел совещание на одном из самых сложных и, как следствие, загруженных перекрестков города – Белгородского шоссе и улиц Чкалова и Академика Проскуры. Будем

разрабатывать проект реконструкции этого перекрестка, чтобы разгрузить его.

Так же вы знаете, что Харьков будет строить первую в городе многоуровневую развязку в районе станции метро «Киевская».

Но это только два перекрестка, к реконструкции которых мы приступим в ближайшее время.

И я точно знаю, что количество проблемных для проезда мест в городе ими не ограничивается.

Предлагаю в комментариях под этим постом рассказать о том, какие еще перекрестки, по вашему мнению, требуют внимания городских властей. Обещаю, что каждое ваше предложение будет внимательно рассмотрено и, наверняка, многие из них будут приняты в работу», – говорится в сообщении.

 

Тэги:  терехов, дорога, реконструкция, харьков
 
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