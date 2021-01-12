12.01.2021 08:20
Игорь Терехов предложил харьковчанам вместе выбрать перекрестки, требующие реконструкции
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к жителям со своей страницы в Facebook.
// city.kharkov.ua
«Сегодня провел совещание на одном из самых сложных и, как следствие, загруженных перекрестков города – Белгородского шоссе и улиц Чкалова и Академика Проскуры. Будем
разрабатывать проект реконструкции этого перекрестка, чтобы разгрузить его.
Так же вы знаете, что Харьков будет строить первую в городе многоуровневую развязку в районе станции метро «Киевская».
Но это только два перекрестка, к реконструкции которых мы приступим в ближайшее время.
И я точно знаю, что количество проблемных для проезда мест в городе ими не ограничивается.
Предлагаю в комментариях под этим постом рассказать о том, какие еще перекрестки, по вашему мнению, требуют внимания городских властей. Обещаю, что каждое ваше предложение будет внимательно рассмотрено и, наверняка, многие из них будут приняты в работу», – говорится в сообщении.